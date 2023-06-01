«Динамо» может возглавить главный тренер «Црвены Звезды»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера рассматривает Милоша Милоевича.

40-летний специалист ранее становился со шведским «Мьельбю» победителем третьей, а затем сразу второй лиги, выведя клуб в высший дивизион. С «Мальме» выигрывал Кубок Швеции.

А в минувшем сезоне с «Црвеной Звездой» с огромным отрывом стал чемпионом, попутно выиграв Кубок страны. Его контракт с сербским клубом заканчивается 30 июня нынешнего года.