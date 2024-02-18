В «Пари НН» отреагировали на информацию о возможном переходе Кучаева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Ранее Чемпионат сообщил, что 25-летний футболист переходит в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

«Нет никакой информации от клуба. Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал эту информацию желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Действующий контракт с ЦСКА у полузащитника рассчитал до лета 2024 года.