Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:07

Осинькин опроверг информацию об интересе к Гарре со стороны «Лацио»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бенхамин Гарре (справа) и Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к полузащитнику Бенхамину Гарре.

«Что касается слухов про «Лацио», как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», — сказал Осинькин в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Гарре выступает за «Крылья» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Лацио
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
0
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Масалитин: «Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ»
Агент Ранджеловича заявил, что «Рубин» не предлагал игроку новый контракт
Агент Хуана Кордобы опроверг информацию об интересе клубов РПЛ к колумбийцу
Мостовой: «Я себя гораздо легче почувствовал после первого сбора»
Мостовой: «Перезагрузился и с новыми эмоциями начал тренироваться»
«Спартак» отказался продавать Мартинса в Турцию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендир «Пари НН» — об аренде полузащитника ЦСКА Кучаева: «Кто-то выдал желаемое за действительное»

Мостовой: «Перезагрузился и с новыми эмоциями начал тренироваться»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости