Осинькин опроверг информацию об интересе к Гарре со стороны «Лацио»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к полузащитнику Бенхамину Гарре.

«Что касается слухов про «Лацио», как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», — сказал Осинькин в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Гарре выступает за «Крылья» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.