Источник: Кучаев перешел из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжит карьеру в «Пари НН», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает источник, стороны уже достигли соглашения о переходе 25-летнего игрока. Кучаев прибудет в расположение нижегородской команды в ОАЭ 20 февраля и будет выступать в ней на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах. В ноябре он получил мышечное повреждение и два последних матча года провел в запасе.

«Пари НН» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда, которую возглавляет Сергей Юран, набрала 24 очка за 18 туров.

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