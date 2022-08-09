В «Насьонале» подтвердили, что переход Сосы в ЦСКА не состоится

Президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес подтвердил, что переход защитника клуба Хоакина Сосы в ЦСКА не состоится.

«ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации. Встречное предложение, которое они нам сделали, мы уже отклонили», — цитирует Фуэнтеса Sport890.

Ранее спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что московский клуб подпишет контракт с 20-летним уругвайцем.

В нынешнем сезоне защитник выступает на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео, за который провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Сосы с «Насьоналем» рассчитан до 31 декабря 2023 года.