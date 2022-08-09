Газизов рассказал о своем отношении к отставкам Шалимова и Юрана

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об увольнениях в клубах РПЛ.

Ранее «Урал» объявил об отставке главного тренера Игоря Шалимова, а «Химки» попрощались с Сергеем Юраном.

«Что здесь комментировать? Руководство клубов принимает свои решения. У каждого причина своя, поэтому я отношусь к этому как к рабочему моменту. У каждого, конечно, свои рабочие моменты. И скрытые мотивы есть, и те, которые на виду. Истории разные.

В спорте не бывает все время одно и тоже. Одна из самых тяжелых профессий — это главный тренер. Когда он приходит, он уже готов уйти. История такая», — цитирует Газизова Vprognoze.ru.

«Урал» после 4 туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Химки» после 4 туров РПЛ располагается на 7-м месте в турнирной таблице с 7 очками.