В «Локомотиве» рассказали о состоянии Фассона: «Никогда не будем форсировать выход игрока»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии защитника железнодорожников Лукаса Фассона.

«Очень надеемся, что мы скоро увидим его на поле. Болельщики наши любят Лукаса. Очень ждем его возвращения. Но мы никогда не будем форсировать выход игрока. Мы хотим убедиться, что игрок абсолютно готов, что ничего его здоровью, состоянию мышц, связок не угрожает. То, что он уже тренируется с ребятами в общей группе мы приветствуем. Он большой молодец. Лукас провел очень сложный период. Он готовился, очень хочет помогать команде, и мы в нем абсолютно уверены», — сказал Нагорных «СЭ».

Фассон перешел в «Локомотив» летом 2022 года из «Атлетико Паранаэнсе». 21-летний бразилец провел за московскую команду 2 матча, в конце июля 2022 года он получил травму крестообразной связки колена.