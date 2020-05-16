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В «Локомотиве» рассчитывают, что заболевший коронавирусом Фарфан вернется к тренировкам через 3-4 недели

21:48
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Джефферсон Фарфан. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал новость о том, что у форварда железнодорожников Джефферсона Фарфана обнаружили коронавирус.

«Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость, — приводит слова врача «Локомотива» Никиты Карлицкого пресс-служба москвичей. — Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз вирусная пневмония и взят мазок. На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на Covid-19. Мы начали активное лечение. Надеемся, что через три-четыре недели Джефф возобновит тренировки».

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22147

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