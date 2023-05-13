В «Химках» заявили, что жалеют о потерянных очках в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал для «СЭ» ничью подмосковной команды в 27-м туре РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Зрители увидели зрелищный футбол. Жалко, что упустили три очка, не все моменты удалось реализовать. Огромное количество моментов было. Игра есть игра. Но все-таки жаль, что не заработали три очка», — сказал Оленев «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.