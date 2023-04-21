В Госдуме выступили за возвращение продажи пива на стадионах

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

26 апреля состоится заседание комитета по спорту Государственной думы, где обсудят вопрос возможного возвращения пива на стадионы.

«Я считаю, что в ситуации, когда спорт недофинансируется, когда мировые партнеры покинули страну и прекратили помогать российскому спорту, конечно же, нужно возвращать пиво на стадионы, — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Когда этот закон может начать действовать? Все зависит от того, поддержит ли нас Правительство и другие структуры, от которых зависит пиво на стадионах. Я думаю, сейчас будут долгие консультации. Появилась надежда на это. Поэтому мы собираемся со спортивной общественностью, с клубами, с федерациями, с министерством, Правительством для того, чтобы провести консультации и определить возможности данного проекта. Сейчас он очень актуален».

Свищев также объяснил, почему вопрос о возвращении пива был поднят сейчас.

«Потому что нужны деньги. Нужно привлечь все возможные ресурсы, в том числе возможный доход от продаж пива на стадионах. Это очень большие деньги. Деньги пойдут на поддержку самих клубов, детско-юношеских школ», – добавил Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

(Сергей Жуков)