Тарханов ожидает равную игру в матче ЦСКА — «Локомотив»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Локомотива».

«Думаю, будет равная игра. Сложно сказать, кто победит, потому что в таких дерби невозможно предугадать. Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы победил ЦСКА. У ЦСКА собрана хорошая команда. Есть одинаково хорошего уровня ребята во всех линиях. Поэтому, естественно, что они уже так долго не проигрывают. У ЦСКА сыгранный и слаженный состав, еще и Обляков хорошо раскрылся. «Локомотив» сейчас борется во всех играх. Они, конечно, хорошо укрепились зимой. Дзюба стал большой помощью, а Галактионов сумел создать команду. ЦСКА борется за 2-3 место. И у ЦСКА, и у «Спартака», и у «Ростова» хорошие шансы на медали. «Ростов» в последнем туре с «Зенитом» вничью сыграл, показал хорошую игру. Сложно предугадать», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.