В «Фенербахче» опровергли новость о желании приобрести Промеса

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб сделает «Спартаку» предложение о покупке нападающего Квинси Промеса.

«Нет, это неправда», — сказал Баки «СЭ».

Ранее издание Haber сообщило, что «Фенербахче» сделает предложение московскому «Спартаку» по трансферу Квинси Промеса.

Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.