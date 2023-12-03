Президент «Ростова»: «Как можно играть в такую погоду?»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказала о погодных условиях перед матчем 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Как можно играть в такую погоду, ребят? Ждём решения арбитра РПЛ. Примут решение играть сегодня, будем играть сегодня. Примут решение перенести игру на другую дату, будем играть в другую дату», — сказал Аратюнянц.

Ранее из-за сильного снегопада перед матчем ЦСКА — «Ростов» на стадион «ВЭБ Арена» приехал трактор. Машина очищает газон от снега.