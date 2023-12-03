Из-за снегопада на стадион перед матчем ЦСКА — «Ростов» приехал трактор

Из-за сильного снегопада перед матчем ЦСКА — «Ростов» в 17-м туре РПЛ на стадион «ВЭБ Арена» приехал трактор. Машина очищает газон от снега.

ЦСКА на данный момент набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — на 10-й строчке с 20 очками.

Матч армейцев и ростовчан начнется в 14.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА — «Ростов»: что происходит на стадионе перед матчем в снегопад