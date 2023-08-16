В «Динамо» подтвердили, что Арсен Захарян вернулся к тренировкам в составе команды

В пресс-службе «Динамо» подтвердили «СЭ» новость о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян провел тренировку в составе бело-голубых.

«Да, действительно, Арсен Захарян сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе. При этом отметим, что условия трансфера между «Динамо» и испанским «Реалом Сосьедад» полностью согласованы.

Комментировать детали сейчас не будем, потому что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий других сторон», – сообщили «СЭ» в пресс-службе.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт более чем на пять лет.