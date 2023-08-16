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Сегодня, 13:08

Арсен Захарян сегодня провел тренировку с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», сегодня полузащитник «Динамо» Арсен Захарян провел тренировку с командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в переговорах Захаряна и «Реала Сосьедад» возникли проблемы, а игрок не вылетел в Испанию.

13 августа в «Реал Сосьедад» заявлял, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более чем 5 лет.

20-летний футболист выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

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Спартак

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И К Ж
Брайан Мансилья

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Марат Быстров

Марат Быстров

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