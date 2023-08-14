«Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все еще не договорился о сроке контракта с «Реал Сосьедад».

Испанский клуб предлагает 20-летнему россиянину соглашение на срок более 5 лет. Сторона футболиста считает, что это слишком много.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.