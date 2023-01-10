В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе
Главный врач «Динамо» Александр Родионов объяснил, почему полузащитник Матиас Норманн еще не восстановился после травмы плечевого сустава.
— Он тоже у нас накануне отпуска перенес операцию, то есть пластика была в плечевом суставе. Мы пришли к выводу, что все-таки ее надо закрепить, так как после того инцидента, который произошел в матче с ЦСКА, у нас была подводящая программа. Он ее выполнял, в принципе был готов выйти в общую группу, но все равно у него были небольшие ограничения. Во избежание уже более сложного рецидива при контакте во время единоборств было все-таки медицинским штабом принято решение сделать пластику в плечевом суставе, убрать ненужный люфт и сейчас он так же, как и Слава Грулев, подойдет к общей группе к турецким сборам.
— То есть это все еще с октября эта травма?
— Да. Вывих плечевого сустава на первый взгляд казался более простым, поэтому он начал выходить в общую группу, но, к сожалению, у него появился дискомфорт. Все больше располагало к операции в зимний промежуток, чтобы полноценно его восстановить, и весной он мог уже полноценно тренироваться, играть в весенней части чемпионата и уже не думать, что у него еще раз произойдет рецидив, который еще больше его усугубит. Есть ребята в некоторых клубах, которых оперируют при таких случаях и которых не оперируют. Но это каждый решает, либо играешь с дискомфортом, либо ты уже готовишься и тебя ничего не ограничивает и ты не боишься получить более сложную травму.
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму в конце первого тайма матча 12-го тура с ЦСКА.
В конце ноября Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча.
Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.
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4
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|17
|8
|5
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|29
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5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
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|26
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7
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|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
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|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
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14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
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Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Факел
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Торпедо М
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