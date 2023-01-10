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В «Динамо» объяснили, зачем Норманну сделали пластику на плечевом суставе

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов объяснил, почему полузащитник Матиас Норманн еще не восстановился после травмы плечевого сустава.

— Он тоже у нас накануне отпуска перенес операцию, то есть пластика была в плечевом суставе. Мы пришли к выводу, что все-таки ее надо закрепить, так как после того инцидента, который произошел в матче с ЦСКА, у нас была подводящая программа. Он ее выполнял, в принципе был готов выйти в общую группу, но все равно у него были небольшие ограничения. Во избежание уже более сложного рецидива при контакте во время единоборств было все-таки медицинским штабом принято решение сделать пластику в плечевом суставе, убрать ненужный люфт и сейчас он так же, как и Слава Грулев, подойдет к общей группе к турецким сборам.

— То есть это все еще с октября эта травма?

— Да. Вывих плечевого сустава на первый взгляд казался более простым, поэтому он начал выходить в общую группу, но, к сожалению, у него появился дискомфорт. Все больше располагало к операции в зимний промежуток, чтобы полноценно его восстановить, и весной он мог уже полноценно тренироваться, играть в весенней части чемпионата и уже не думать, что у него еще раз произойдет рецидив, который еще больше его усугубит. Есть ребята в некоторых клубах, которых оперируют при таких случаях и которых не оперируют. Но это каждый решает, либо играешь с дискомфортом, либо ты уже готовишься и тебя ничего не ограничивает и ты не боишься получить более сложную травму.

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн получил травму в конце первого тайма матча 12-го тура с ЦСКА.

В конце ноября Норманн успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча.

Норманн выступает за «Динамо» на правах аренды из «Ростова», в сезоне-2022/23 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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