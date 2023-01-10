Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет успешно подготовить московский клуб к весенней части сезона РПЛ.

«Лично мне очень интересно, как «Спартак» сможет подготовиться к весенней части сезона под руководством Абаскаля. Есть ощущение, что он не очень знает, как в этот период нужно готовить игроков. Ситуация, когда у тебя есть два месяца на отдых и два месяца на тренировки — особая. Такого опыта у Абаскаля не было никогда. В Испании национальный чемпионат идет без остановки, команды зимой играют. И как Абаскаль выйдет из этой ситуации — большой вопрос. Специалисты по физподготовке могут помочь, но они не способны взять руководство тренировочным процессом в свои руки. Все указания все равно должны идти от главного тренера», — приводит слова Шалимова Betonmobile.ru.

Свой первый сбор перед весенней частью сезона «Спартак» начнет 13 января в Дубае. После этого у московской команды запланирована подготовка в Абу-Даби и Турции.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).