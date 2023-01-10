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Шалимов сомневается, что Абаскаль сможет успешно подготовить «Спартак» к весенней части РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сможет успешно подготовить московский клуб к весенней части сезона РПЛ.

«Лично мне очень интересно, как «Спартак» сможет подготовиться к весенней части сезона под руководством Абаскаля. Есть ощущение, что он не очень знает, как в этот период нужно готовить игроков. Ситуация, когда у тебя есть два месяца на отдых и два месяца на тренировки — особая. Такого опыта у Абаскаля не было никогда. В Испании национальный чемпионат идет без остановки, команды зимой играют. И как Абаскаль выйдет из этой ситуации — большой вопрос. Специалисты по физподготовке могут помочь, но они не способны взять руководство тренировочным процессом в свои руки. Все указания все равно должны идти от главного тренера», — приводит слова Шалимова Betonmobile.ru.

Свой первый сбор перед весенней частью сезона «Спартак» начнет 13 января в Дубае. После этого у московской команды запланирована подготовка в Абу-Даби и Турции.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://betonmobile.ru/shalimov-somnevaetsya-v-sposobnostyah-abaskalya-uspeshno-podgotovit-spartak-k-vesenney-chasti-rpl
Игорь Шалимов
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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 - : -
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