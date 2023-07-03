В «Бешикташе» заявили, что попытаются завершить переход Кузяева на этой неделе
Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался о переговорах с российским полузащитником Далером Кузяевым и ганцем Даниэлем Амарти.
«Статус этих двоих игроков будет определен в течение этой недели. Мы пытаемся завершить трансферы», — цитирует Казанчи Haberglobal.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» улучшил предложение 30-летнему россинину, предложив ему увеличенную зарплату. Контракт Кузяева с «Зенитом» истек 1 июля.
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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