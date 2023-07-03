В агентстве Санчеса подтвердили интерес «Спартака» к защитнику «Тоттенхема»
В агенстве FV Players, представляющем интересы защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса, ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» к игроку.
«Спартак» действительно интересуется Санчесом. Но пока не было ничего конкретного", — сообщили «СЭ» в агентстве.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что лондонцы потребуют за трансфер колумбийца, на которого также претендуют «Вильярреал», «Фенербахче» и «Галатасарай», 15 миллионов евро.
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