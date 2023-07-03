Источник: «Бешикташ» хочет увеличить зарплату Кузяеву, но уменьшить сумму подъемных
«Бешикташ», заинтересованный в подписании российского полузащитника Далера Кузяева, хочет изменить условия выплат игроку, сообщает Sozcu.
Турецкий клуб планирует увеличить годовую зарплату 30-летнего футболиста и уменьшить сумму подъемных для него. Детали переговоров с Кузяевым не сообщаются, также неизвестно уменьшится ли подписной бонус для полузащитника.
Аналогичную схему «Бешикташ» использует и для трансфера ганского хавбека Даниэля Амарти.
Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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