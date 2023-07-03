Источник: «Бешикташ» хочет увеличить зарплату Кузяеву, но уменьшить сумму подъемных

«Бешикташ», заинтересованный в подписании российского полузащитника Далера Кузяева, хочет изменить условия выплат игроку, сообщает Sozcu.

Турецкий клуб планирует увеличить годовую зарплату 30-летнего футболиста и уменьшить сумму подъемных для него. Детали переговоров с Кузяевым не сообщаются, также неизвестно уменьшится ли подписной бонус для полузащитника.

Аналогичную схему «Бешикташ» использует и для трансфера ганского хавбека Даниэля Амарти.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.