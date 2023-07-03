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3 июля, 23:37

В «Бешикташе» подтвердили интерес к Зайнутдинову

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил, что клуб заинтересован в приглашении полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.

Ранее игроки тюркских национальностей перестали считаться легионерами в чемпионате Турции.

«У нас есть футболисты, с которыми мы ведем переговоры из-за правила «голубого паспорта». Нам нужен казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который играет в ЦСКА», — цитирует Казанчи Haberglobal.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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