В «Бешикташе» подтвердили интерес к Зайнутдинову
Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил, что клуб заинтересован в приглашении полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова.
Ранее игроки тюркских национальностей перестали считаться легионерами в чемпионате Турции.
«У нас есть футболисты, с которыми мы ведем переговоры из-за правила «голубого паспорта». Нам нужен казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который играет в ЦСКА», — цитирует Казанчи Haberglobal.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
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