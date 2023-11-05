В «Балтике» намерены расстаться с гендиром и спортивным директором после поражения от «Зенита»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин и спортивный директор клуба Исмаил Ибрагимов будут уволены с занимаемых должностей после поражения от «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ (0:2). Об этом сообщает Legalbet.

Как утверждает источник, «Балтика» планирует расстаться в зимнее трансферное окно еще с 12 футболистами, а главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич сохранит занимаемую должность.

После 14 туров чемпионата России «Балтика» с 11-ю очками занимает 15-е место в турнирной таблице.