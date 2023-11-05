«Краснодар» — «Крылья Советов»: хозяева открыли счет

«Краснодар» открыл счет в матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Первый гол в матче забил нападающий «быков» Джон Кордоба. Вратарь гостей Богдан Овсянников отбил первый удар, но не справился со вторым.

Игра проходит на стадионе «Арена Краснодар». «СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча.