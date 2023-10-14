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Сегодня, 09:25

Агент Роши: «Об уходе из ЦСКА нет речи, Виллиан счастлив в команде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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В футбольном агентстве Sferico Sports заявили, что защитник ЦСКА Виллиан Роша не намерен уходить из клуба.

«Агент Маркос Тите сказал, что Роша был бы рад уходу из ЦСКА? Нет, это ошибка. Об уходе из ЦСКА нет речи, Виллиан действительно счастлив в команде», — приводит слова агентства «РБ Спорт».

Ранее агент Роши Маркос Тито опроверг «СЭ» свои же слова, что его клиент будет рад возможному уходу из команды.

28-летний футболист в текущем сезоне сыграл 14 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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