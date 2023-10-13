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Смольников проходит тренерскую практику в академии «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников проходит тренерскую практику в «Газпром-Академии», сообщила пресс-служба академии сине-бело-голубых.

Отмечается, что 35-летний специалист обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А-УЕФА. В течение следующей недели он продолжит занятия в Академии и будет готовить игроков «Зенита» — 2007 к матчу Юношеской футбольной лиги.

Смольников выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год. Всего он провел 200 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился 10 голами и 20 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Смольников стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. За сборную России на его счету 30 игр.

Смольников объявил о завершении карьеры футболиста в августе этого года. Последним клубом, за который он выступал, был «Локомотив».

Источник: https://vk.com/gazpromacademy
Игорь Смольников
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
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