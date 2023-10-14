Камерунский нападающий Нжи заявил, что надеется вернуться в Россию

Экс-нападающий «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в РПЛ.

«Игра в России была хорошим опытом для меня. Возможно, однажды я вернусь. Надеюсь на это», — сказал Нжи «СЭ».

За «Динамо» нападающий играл с 2019 по 2022 год. Камерунский футболист за 3 сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.