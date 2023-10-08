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Сегодня, 15:08

Агент Роши опроверг свои слова о желании игрока покинуть ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито в комментарии для «СЭ» опроверг свои же слова, что его клиент будет рад возможному уходу из московской команды. Ранее об этом сообщал Sport24.

«Человек, который дал новость с моих слов, не знает как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против «Спартака». Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас. Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе», — сказал Тито «СЭ».

Роша в этом сезоне провел 13 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро. ЦСКА занимает промежуточное 8-е место в чемпионате Росии после 10-и туров, набрав 16 очков. «Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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Урал – Локомотив
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7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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П
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