«Урал» — «Крылья Советов»: Радонич делает счет разгромным. Голевую передачу отдал Соболев
17 августа 2019, 15:46
Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич забил гол на 84-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Урала». Голевую передачу в том эпизоде сделал форвард Александр Соболев.
Хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк допустил ошибку в центре поля, и Соболев в очередном контрвыпаде вывел Радонича один на один с вратарем хозяев.
? Деян Радонич с передачи Соболева забивает третий мяч в игре. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКрыльяhttps://t.co/ldKad43pY4— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019
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