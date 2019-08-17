Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич забил гол на 84-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Урала». Голевую передачу в том эпизоде сделал форвард Александр Соболев.

Хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк допустил ошибку в центре поля, и Соболев в очередном контрвыпаде вывел Радонича один на один с вратарем хозяев.

? Деян Радонич с передачи Соболева забивает третий мяч в игре. #МАТЧПРЕМЬЕР #УралКрыльяhttps://t.co/ldKad43pY4 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 17, 2019

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