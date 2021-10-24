В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанский клуб дважды победил уфимцев с одниковым счетом — 3:0.

В нынешнем сезоне «Уфа» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав девять очков в 11 встречах, у «Рубина» — 15 очков и девятая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале и сайте «Матч ТВ».