Чалов назвал сложным матч ЦСКА против «Крыльев Советов»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (3:1). В этой встрече он забил гол.
«Игра была очень сложная. В первом тайме «Крылья Советов» больше владели мячом, имели очень хорошие моменты и забили. Во втором тайме мы вышли, сделали небольшие коррективы и нащупали свою игру. Сложно объяснить, почему не получился первый тайм. Наверное, это больше вопрос к тренерам. Сделали небольшие коррективы, и игра начала получаться, появились моменты, и мы забили.
Момент со своим голом не помню. Помню, что Дзагоев получил мяч в центре, и понимал, что надо бежать вперед, а он уже отдаст передачу. Сложно, конечно, было с такого паса не забить.
Если честно, я не думал о своей безголевой серии. Выхожу, играю, выкладываюсь на сто процентов. Иногда получается забить, а иногда нет. Внутренней конкуренции с Заболотным нет. Друг друга всегда поддерживаем», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
В составе ЦСКА голы также забивали Чидера Эджуке и Антон Заболотный.
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
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