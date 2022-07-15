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Сегодня, 16:08

У футболистов «Нижнего Новгорода» не возникло проблем при оформлении Fan ID

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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В пресс-службе «Нижнего Новгорода» ответили на вопрос, как проходит процесс оформления Fan ID среди сотрудников клуба и футболистов.

«В нашем клубе все активно оформляют карту болельщика: и сотрудники клуба, и руководство, и футболисты. Генеральный директор Равиль Измайлов одним из первых в клубе поехал в МФЦ, оформил быстро, никаких проблем не возникло. Что касается футболистов, понятно, что у них тренировочный процесс, подготовка к играм, поэтому в клубе ребятам все объяснили, помогли разобраться, и потихоньку вся команда и тренерский штаб оформляют карту болельщика. Готовимся в полном составе быть с картой болельщика к первому домашнему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Нижний Новгород».

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

ФК Нижний Новгород
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