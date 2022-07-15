«Ахмат» представил трансфер Агаларова в стиле сериала «Санта-Барбара»

Нападающий Гамид Агаларов 15 июля перешел из «Уфы» в «Ахмат».

Грозненский клуб подготовил специальный ролик, посвященный этому событию. Он выполнен в стиле популярного сериала «Санта-Барбара», намекая на множество слухов о том, в какой именно клуб перейдет лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

Агаларов будет играть за «Ахмат» под 77-м номером.

В сезоне-2021/22 21-летний форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.