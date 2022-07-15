Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

«Ахмат» представил трансфер Агаларова в стиле сериала «Санта-Барбара»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Гамид Агаларов 15 июля перешел из «Уфы» в «Ахмат».

Грозненский клуб подготовил специальный ролик, посвященный этому событию. Он выполнен в стиле популярного сериала «Санта-Барбара», намекая на множество слухов о том, в какой именно клуб перейдет лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

Агаларов будет играть за «Ахмат» под 77-м номером.

В сезоне-2021/22 21-летний форвард забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.

Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Уфа
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Акрон» взял в аренду Полубояринова у «Торпедо»
«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
Президент «Ахмата» — о трансфере Агаларова: «Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат»
Митрофанов рассказал, что на исполкоме РФС рассматривалась вариант реформы РПЛ
«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»
Талалаев рассказал о несостоявшихся трансферах «Ахмата»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова
«Химки» арендовали полузащитника из хорватского клуба
Президент «Ахмата» — о трансфере Агаларова: «Мы благодарны футболисту, который выбрал «Ахмат»
Талалаев заявил, что после игры в «Ахмате» игроки уходят на повышение
«Спартак» отправился в Грозный на матч с «Ахматом»
Есть ли конкуренты у «Зенита»? Удержится ли Абаскаль? «Сочи» против Федотова. Рабинер — о новом сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин — о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Для него это хороший вариант. У команды большие задачи»

У футболистов «Нижнего Новгорода» не возникло проблем при оформлении Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости