Тренер «Сочи» раскрыл подробности травмы Джанаева

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о готовности Сослана Джанаева, который не играет последние несколько месяцев из-за травмы.

— В двух матчах на товарищеском турнире в Москве у вас разные вратари. Почему так?

— Идет период подготовки, нет четкой градации, кто основной, а кто второй номер. Все доказывают свой уровень и в тренировках, и в играх.

— Что с Джанаевым?

— Джанаев набирает. Занимается и готовится по своей программе. Тренируется в общей группе, но с индивидуальными ограничениями.

— Что у него за травма, которая до сих пор ему мешает?

— Чуть-чуть по диагнозу были вопросы, пока разобрались в чем дело, время ушло. Сейчас разобрались. Думаю, в ближайшее время он сможет тренироваться с полной нагрузкой и постепенно подойдет к играм чемпионата и Лиги конференций.

— Но старт сезона он пропустит?

— Мы не можем так говорить. Сослан — профессионал. Время покажет. Когда будем понимать, что он готов на 100 процентов, примем решение.