Тренер «Сочи» раскрыл подробности травмы Джанаева
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о готовности Сослана Джанаева, который не играет последние несколько месяцев из-за травмы.
— В двух матчах на товарищеском турнире в Москве у вас разные вратари. Почему так?
— Идет период подготовки, нет четкой градации, кто основной, а кто второй номер. Все доказывают свой уровень и в тренировках, и в играх.
— Что с Джанаевым?
— Джанаев набирает. Занимается и готовится по своей программе. Тренируется в общей группе, но с индивидуальными ограничениями.
— Что у него за травма, которая до сих пор ему мешает?
— Чуть-чуть по диагнозу были вопросы, пока разобрались в чем дело, время ушло. Сейчас разобрались. Думаю, в ближайшее время он сможет тренироваться с полной нагрузкой и постепенно подойдет к играм чемпионата и Лиги конференций.
— Но старт сезона он пропустит?
— Мы не можем так говорить. Сослан — профессионал. Время покажет. Когда будем понимать, что он готов на 100 процентов, примем решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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