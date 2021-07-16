Нобоа: «Возьмет ли Месси «Золотой мяч»? Я за Канте»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» назвал своего фаворита на звание лучшего футболиста планеты.

— Все думают, что Месси — главный претендент на «Золотой мяч». Что думаешь ты?

— Думаю, что Канте. Он выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но у каждого свой взгляд. Месси выиграл Кубок Америки, но «Барселона» вообще ничего не выиграла.

— Что круче, чемпионат Европы или Кубок Америки?

— Для меня Кубок Америки, но Евро тоже супер.

— В Европе же больше сильных сборных?

— Но для меня Кубок Америки все равно лучше.