Нобоа: «Возьмет ли Месси «Золотой мяч»? Я за Канте»
19:15
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с «СЭ» назвал своего фаворита на звание лучшего футболиста планеты.
— Все думают, что Месси — главный претендент на «Золотой мяч». Что думаешь ты?
— Думаю, что Канте. Он выиграл Лигу чемпионов с «Челси». Но у каждого свой взгляд. Месси выиграл Кубок Америки, но «Барселона» вообще ничего не выиграла.
— Что круче, чемпионат Европы или Кубок Америки?
— Для меня Кубок Америки, но Евро тоже супер.
— В Европе же больше сильных сборных?
— Но для меня Кубок Америки все равно лучше.
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