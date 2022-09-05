«Торпедо» — «Ростов»: видеообзор матча 8-го тура РПЛ

«Ростов» победил «Торпедо» в заключительном матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовчан.

Единственный гол в матче забил защитник «Ростова» Максим Осипенко, реализовавший пенальти на 9-й компенсированной минуте второго тайма.

После восьми сыгранных матчей «Ростов» набрал 16 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с одним баллом осталось на 15-м месте.