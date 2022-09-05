Защитник «Ростова» Осипенко назвал предстоящую игру со «Спартаком» обычной

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о настрое на предстоящий матч 9-го тура РПЛ против «Спартака».

— У вас следующая игра со «Спартаком». Какие у вас ожидания от этого матча?

— Мы сравнялись сейчас по очкам. Обычная игра. Такая же игра, как и сегодня. Не важно, здесь 3 очка или там разыгрываются.

В следующем туре 11 сентября «Ростов» проведет домашний матч с московским «Спартаком».