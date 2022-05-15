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Сегодня, 15:03

«Торпедо» практически завоевало право на выступление в РПЛ в сезоне-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо».

«Торпедо» в гостях со счетом 1:0 обыграло «Енисей» и практически обеспечило себе участие в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

За тур до конца команда Александра Бородюка опережает идущий на третьем месте в турнирной таблице Олимп ФНЛ «Факел» на 6 очков, но у воронежцев игра в запасе (в воскресенье, 15 мая, с «Металлургом» в Липецке).

В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.

«СКА-Хабаровск» сыграет в стыковых матчах за право выйти в РПЛ. Дальневосточники точно заняли третье или четвертое место в лиге.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Оренбург
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
4
26
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 3 : 0
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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