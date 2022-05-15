«Торпедо» практически завоевало право на выступление в РПЛ в сезоне-2022/23

«Торпедо» в гостях со счетом 1:0 обыграло «Енисей» и практически обеспечило себе участие в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

За тур до конца команда Александра Бородюка опережает идущий на третьем месте в турнирной таблице Олимп ФНЛ «Факел» на 6 очков, но у воронежцев игра в запасе (в воскресенье, 15 мая, с «Металлургом» в Липецке).

В случае равенства очков у «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — по 74 — москвичи уступят обеим командам по числу побед.

«СКА-Хабаровск» сыграет в стыковых матчах за право выйти в РПЛ. Дальневосточники точно заняли третье или четвертое место в лиге.