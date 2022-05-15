«Урал» — «Рубин»: первый тайм не доигран? Сколько минут добавил Карасев?

Странная работа телехронометра поставила под сомнение правильность действий арбитра Сергея Карасева в конце первого тайма матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Рубин». Сыгран ли полностью этот тайм?

Сергей Карасев и Леонид Слуцкий.

Дело в том, что сначала на телеэкране появилась информация, что судья добавил к основному времени одну минуту. Однако затем эти данные изменились — на телехронометре высветилось «+2».

Эпизод матча «Урал» — «Рубин».

Карасев дал свисток об окончании первого тайма и отправил команды на перерыв, едва истекла одна минута. Так кто ошибся — судья или организаторы телетрансляции?