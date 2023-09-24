Тикнизян: «Дзюба — боевая единица. Мы хорошо с ним взаимодействуем и вне футбола»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о взаимодействии с нападающим Артемом Дзюбой на поле.

— У вас хорошее взаимодействие с Дзюбой, тренерский штаб делает на этом акцент?

— И мы с Темой в том числе. Он футбольный человек, считаю, это боевая единица. Мы хорошо с ним взаимодействуем и вне футбола, из-за этого у нас такая хорошая коммуникация на поле.

— Как Дзюба проявил себя в раздевалке?

— Он всегда себя проявляет в раздевалке, как лидер, сегодня не исключение. Не только он был заряжен. Мы все понимали, что если не наберем три очка, возможно, тяжело будет зацепиться за верхнюю тройку. Так что все подошли к игре максимально сконцентрировано.

— Приехали за победой?

— Конечно!

— Говорили, что шансов мало...

— А кто это шансы давал? Могут говорить все, что угодно. Футбол — такая игра, что побеждает всегда не сильнейший, а тот, кто больше хочет. Считаю, мы больше хотели и за счет характера обыграли «Зенит». Понятно, что там мастеровитее футболисты уровня Лиги чемпионов, но за счет самоотдачи и горячего сердца мы добились победы. Мы терпели. Конечно, по игре соперник был острее, они больше контролировали мяч, но за счет того, что мы терпели нам воздалось за это.

В матче 9-го тура РПЛ, который прошел 24 сентября, «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Железнодорожники идут на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.