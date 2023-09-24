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Сегодня, 20:22

Тикнизян: «Дзюба — боевая единица. Мы хорошо с ним взаимодействуем и вне футбола»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о взаимодействии с нападающим Артемом Дзюбой на поле.

— У вас хорошее взаимодействие с Дзюбой, тренерский штаб делает на этом акцент?

— И мы с Темой в том числе. Он футбольный человек, считаю, это боевая единица. Мы хорошо с ним взаимодействуем и вне футбола, из-за этого у нас такая хорошая коммуникация на поле.

— Как Дзюба проявил себя в раздевалке?

— Он всегда себя проявляет в раздевалке, как лидер, сегодня не исключение. Не только он был заряжен. Мы все понимали, что если не наберем три очка, возможно, тяжело будет зацепиться за верхнюю тройку. Так что все подошли к игре максимально сконцентрировано.

— Приехали за победой?

— Конечно!

— Говорили, что шансов мало...

— А кто это шансы давал? Могут говорить все, что угодно. Футбол — такая игра, что побеждает всегда не сильнейший, а тот, кто больше хочет. Считаю, мы больше хотели и за счет характера обыграли «Зенит». Понятно, что там мастеровитее футболисты уровня Лиги чемпионов, но за счет самоотдачи и горячего сердца мы добились победы. Мы терпели. Конечно, по игре соперник был острее, они больше контролировали мяч, но за счет того, что мы терпели нам воздалось за это.

В матче 9-го тура РПЛ, который прошел 24 сентября, «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Железнодорожники идут на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
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П
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