Тарханов — о матче «Сочи» — «Ахмат»: «Для «южан» будет игра жизни или смерти»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».

«Сейчас отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение. Конечно, на команду давит последнее, 16-е место, но для «Сочи» это матч жизни или смерти», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Игра состоится 25 апреля в Грозном. Начало — 20.30 мск.