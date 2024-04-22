Тарханов — о матче «Сочи» — «Ахмат»: «Для «южан» будет игра жизни или смерти»
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».
«Сейчас отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение. Конечно, на команду давит последнее, 16-е место, но для «Сочи» это матч жизни или смерти», — приводит слова Тарханова Legalbet.
Игра состоится 25 апреля в Грозном. Начало — 20.30 мск.
Источник: Legalbet
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|24
|6
|5
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|
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|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
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Зенит
|16
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|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
|
Константин Тюкавин
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|П
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|10
|
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Спартак
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