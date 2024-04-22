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Тарханов — о матче «Сочи» — «Ахмат»: «Для «южан» будет игра жизни или смерти»

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи».

«Сейчас отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение. Конечно, на команду давит последнее, 16-е место, но для «Сочи» это матч жизни или смерти», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Игра состоится 25 апреля в Грозном. Начало — 20.30 мск.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 10
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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