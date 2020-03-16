«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и вышел из зоны вылета

«Тамбов» выиграл у «Крыльев Советов» (3:0) в матче 22-го Тинькофф чемпионата России. Это была заключительная игра тура.

В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе, Владимир Обухов и Антон Килин. «Тамбов» 25 очков и занимает 11-е место. У «Крыльев» 22 очка и 15-я позиция.

Ранее стало известно, что чемпионат может быть прерван из-за коронавируса. Если следующий тур состоится «Тамбов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Крылья Советов» примут «Ахмат».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара) — 3:0 (1:0)

Голы: Мелкадзе, 33 (1:0). Обухов, 54 (2:0). Килин, 80 (3:0).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Юрганов, 46), Тетрашвили, Шляков, Грицаенко, Филин, Килин, Костюков (Федчук, 45+1), Чуперка, Обухов (Мамтов, 78), Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Зеффан, Карпов, Кабутов, Тимофеев (Хади, 86), Антон, Глушенков (Комбаров, 62), Попович, Радонич (Голенков, 55).

Предупреждения: Кабутов, 25. Чернов, 45+1. Радонич, 46. Мелкадзе, 60. Килин, 61. Анюков, 65.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Калугин (Москва).

16 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».