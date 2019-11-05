Официальный Twitter «Тамбова» в шуточной манере поддержал «Спартак» после поражения от «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

«Тамбов» сравнил поражение красно-белых от туляков с матчем 4-го тура РПЛ против команды Игоря Черевченко. Тогда «Тамбов» проиграл сопернику со счетом 0:1, автором единственного гола стал форвард Евгений Луценко, который забил во встрече против москвичей сегодня, 5 ноября.

«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1. Гол Луценко. «Спартак» — «Арсенал» — 0:1. Гол Луценко", — подписал фото «Тамбов» в Twitter, прикрепив фотографию с надписью: «"Я знаю это чувство, бро».

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