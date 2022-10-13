Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку после посещения военкомата

Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал об отсрочке вратаря «Торпедо» Александра Довбни.

«Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», — приводит слова Геркуса РИА «Новости».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

В текущем сезоне 35-летний Довбня провел три матча в Кубке России, пропустив 4 мяча, а также вышел на замену в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».