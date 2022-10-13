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Сегодня, 13:17

Вратарь «Торпедо» Довбня получил отсрочку после посещения военкомата

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал об отсрочке вратаря «Торпедо» Александра Довбни.

«Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», — приводит слова Геркуса РИА «Новости».

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

В текущем сезоне 35-летний Довбня провел три матча в Кубке России, пропустив 4 мяча, а также вышел на замену в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221013/povestka-1823651188.html
Александр Довбня (ФК Торпедо)
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
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 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
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 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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 6 1 2
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Локомотив

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