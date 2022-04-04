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Сухина: «Многие задают себе вопрос о том, что сломалось в нашем судействе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-арбитр Станислав Сухина прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (0:1).

— В эту ситуацию ведь ВАР влез, правильно? — говорит Сухина. — Значит, человек на ВАР считает, что главный арбитр допустил явную ошибку и ее надо исправлять. Другого варианта не вижу. Если нарушение произошло за пределами штрафной площади, то пенальти был назначен неправильно.

— На ваш взгляд, фол был за пределами штрафной? Или судья мог посчитать за нарушение первый небольшой рывок за футболку?

— Обычно нарушение определяли по окончании единоборства, а не по его началу. Это все равно что в центре поля схватили игрока за футболку, а упал он в штрафной. Где судья будет назначать фол?

— Вы понимаете, почему каждый тур происходит скандал из-за судейства? Что сломалось?

— Думаю, этот вопрос задают себе многие. У меня ответа нет. Но с отъездом Витора Перейры я бы это связывать не стал — он проработал столько, что за этот период не мог что-то глобально ухудшить или улучшить, — цитирует Сухину «РБ Спорт».

Отметим, что после матча ЦСКА — «Урал» (2:2) президент гостей Григорий Иванов жестко высказался о судействе.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выражал негодование по поводу действий арбитра после поражения от «Ростова» (1:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-suhina-dumayu-mnogie-zadayut-sebe-vopros-o-tom-chto-slomalos-v-nashem-sudejstve/
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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