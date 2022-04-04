Сухина: «Многие задают себе вопрос о том, что сломалось в нашем судействе»

Экс-арбитр Станислав Сухина прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (0:1).

— В эту ситуацию ведь ВАР влез, правильно? — говорит Сухина. — Значит, человек на ВАР считает, что главный арбитр допустил явную ошибку и ее надо исправлять. Другого варианта не вижу. Если нарушение произошло за пределами штрафной площади, то пенальти был назначен неправильно.

— На ваш взгляд, фол был за пределами штрафной? Или судья мог посчитать за нарушение первый небольшой рывок за футболку?

— Обычно нарушение определяли по окончании единоборства, а не по его началу. Это все равно что в центре поля схватили игрока за футболку, а упал он в штрафной. Где судья будет назначать фол?

— Вы понимаете, почему каждый тур происходит скандал из-за судейства? Что сломалось?

— Думаю, этот вопрос задают себе многие. У меня ответа нет. Но с отъездом Витора Перейры я бы это связывать не стал — он проработал столько, что за этот период не мог что-то глобально ухудшить или улучшить, — цитирует Сухину «РБ Спорт».

Отметим, что после матча ЦСКА — «Урал» (2:2) президент гостей Григорий Иванов жестко высказался о судействе.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выражал негодование по поводу действий арбитра после поражения от «Ростова» (1:2).