«Рубин» — «Динамо» Мх: защитник хозяев Рожков открыл счет

Защитник «Рубина» Илья Рожков открыл счет в домашнем матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» — 1:0.

Футболист отличился на 62-й минуте встречи, пробив в правый верхний угол ворот соперника ударом из-за пределов штрафной.

Гол в ворота махачкалинского «Динамо» стал для Рожкова вторым в чемпионате России-2026/27.