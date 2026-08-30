Кахигао о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал судейство в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

«Вы видели судейство вчера и сегодня. Большая разница», — сказал Кахигао журналистам после игры.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Оренбург» был Артем Чистяков, его ассистентами стали Максим Гаврилин и Алексей Ширяев, ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Анатолий Жабченко. В первом тайме из-за офсайда был отменен гол форварда красно-белых Манфреда Угальде, в начале второй половины встречи Чистяков мог удалять защитника оренбуржцев Данилу Ведерникова.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против московского «Динамо», матч пройдет 6 сентября.