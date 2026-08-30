Солари — о ничьей с «Оренбургом»: «Спартак потерял сегодня два очка»
Вингер «Спартака» Пабло Солари прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.
— Почему у «Спартака» получились два разных матча с «Оренбургом»?
— Трудно сказать, почему так вышло. Думаю, что нас сильно выбил из колеи гол соперника.
— Трудно ли настраиваться на такие команды после «Зенита»?
— Нет, не трудно. Мы всей командой старались победить. Вместе работали. Будем работать дальше и надеяться, что этот матч не будет нам дорого стоить. Судейство? Я бы не хотел сильно обращать внимания на это. Такое судейство может быть всегда. Мы должны вместе думать о том, как мы играем. Должны улучшать это. Мы потеряли сегодня два очка.
— Сравните подготовку к матчам с «Зенитом» и с «Оренбургом».
— Думаю, что это два разных матча. С «Зенитом» мы готовились играть на равных. А «Оренбург» лишь оборонялся. Готовились к матчам тоже по-разному. Кроме забитого гола, не вспомню ни одного момента у соперника. Мне казалась, что мы хорошо готовились. Были сконцентрированы и настроены, но, к сожалению, не удалось победить. Отсутствие Барко? Эсекьель — лучший игрок РПЛ. Он особенный. Мы ощущаем его нехватку. Но мы обязаны побеждать такие команды и без него, — сказал Солари журналистам в микст-зоне.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
9
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
10
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|1 : 1
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0