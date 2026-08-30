Солари — о ничьей с «Оренбургом»: «Спартак потерял сегодня два очка»

Вингер «Спартака» Пабло Солари прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.



— Почему у «Спартака» получились два разных матча с «Оренбургом»?



— Трудно сказать, почему так вышло. Думаю, что нас сильно выбил из колеи гол соперника.



— Трудно ли настраиваться на такие команды после «Зенита»?



— Нет, не трудно. Мы всей командой старались победить. Вместе работали. Будем работать дальше и надеяться, что этот матч не будет нам дорого стоить. Судейство? Я бы не хотел сильно обращать внимания на это. Такое судейство может быть всегда. Мы должны вместе думать о том, как мы играем. Должны улучшать это. Мы потеряли сегодня два очка.

— Сравните подготовку к матчам с «Зенитом» и с «Оренбургом».



— Думаю, что это два разных матча. С «Зенитом» мы готовились играть на равных. А «Оренбург» лишь оборонялся. Готовились к матчам тоже по-разному. Кроме забитого гола, не вспомню ни одного момента у соперника. Мне казалась, что мы хорошо готовились. Были сконцентрированы и настроены, но, к сожалению, не удалось победить. Отсутствие Барко? Эсекьель — лучший игрок РПЛ. Он особенный. Мы ощущаем его нехватку. Но мы обязаны побеждать такие команды и без него, — сказал Солари журналистам в микст-зоне.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.