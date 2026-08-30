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Спартак — Оренбург: комментарий Пабло Солари по итогу матча 6-го тура РПЛ 30 августа 2026

Солари — о ничьей с «Оренбургом»: «Спартак потерял сегодня два очка»

Дарик Агаларов
корреспондент

Вингер «Спартака» Пабло Солари прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— Почему у «Спартака» получились два разных матча с «Оренбургом»?

— Трудно сказать, почему так вышло. Думаю, что нас сильно выбил из колеи гол соперника.

— Трудно ли настраиваться на такие команды после «Зенита»?

— Нет, не трудно. Мы всей командой старались победить. Вместе работали. Будем работать дальше и надеяться, что этот матч не будет нам дорого стоить. Судейство? Я бы не хотел сильно обращать внимания на это. Такое судейство может быть всегда. Мы должны вместе думать о том, как мы играем. Должны улучшать это. Мы потеряли сегодня два очка.

— Сравните подготовку к матчам с «Зенитом» и с «Оренбургом».

— Думаю, что это два разных матча. С «Зенитом» мы готовились играть на равных. А «Оренбург» лишь оборонялся. Готовились к матчам тоже по-разному. Кроме забитого гола, не вспомню ни одного момента у соперника. Мне казалась, что мы хорошо готовились. Были сконцентрированы и настроены, но, к сожалению, не удалось победить. Отсутствие Барко? Эсекьель — лучший игрок РПЛ. Он особенный. Мы ощущаем его нехватку. Но мы обязаны побеждать такие команды и без него, — сказал Солари журналистам в микст-зоне.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
8
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
9
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
10
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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 3
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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
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Рубин

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