«Оренбург» совершил 29 фолов в матче со «Спартаком» — это максимум в РПЛ за семь лет

«Оренбург» нарушил правила 29 раз в выездном матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

По данным Opta, это самый высокий показатель в чемпионате России с октября 2019 года. Тогда «Урал» совершил 30 фолов во встрече с «Тамбовом».

В последний раз соперник «Спартака» фолил чаще в 2014 году — тогда «Терек» нарушил правила 32 раза.

Матч «Спартак» — «Оренбург» прошел на «Лукойл Арене» и завершился со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу Руслана Куля, а хозяева отыгрались после реализованного Мирлиндом Даку пенальти. После шести туров «Спартак» набрал 13 очков и идет вторым, «Оренбург» с 7 очками занимает восьмое место.